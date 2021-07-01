Сергачёв: главное качество Василевского — он ненавидит проигрывать

Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв поделился мнением об игре Андрея Василевского, а также о силовых приёмах.



«Василевский способен выиграть матч в одиночку, что и продемонстрировал во второй игре. Наверное, главное его качество, которое помогает в этом: он ненавидит проигрывать. Каждый раз для него это серьёзный удар, но, независимо от результата, он на каждую тренировку приходит на позитиве и начинает вкалывать, чтобы в следующий раз команда выиграла. Это по-настоящему заразно. Что на льду, что вне его находиться рядом с ним — одно удовольствие.



Вам любой защитник скажет, что удачно проведённый силовой приём в начале матча добавляет уверенности. В юниорах я очень часто уповал на физику, но в «Тампе» поначалу больше сосредоточился на атакующих действиях. И уже потом, когда пообщался с тренерами и руководством о том, почему не растёт моё игровое время, можно сказать, вернулся к истокам», — цитирует Сергачёва официальный сайт НХЛ.



Отметим, что защитник идёт на пятом месте в плей-офф среди коллег по амплуа по силовым приёмам (54) и на шестом — по блокам (51).