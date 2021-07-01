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Голкипер Налимов продолжит карьеру в КХЛ

Голкипер Налимов продолжит карьеру в КХЛ
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Голкипер Иван Налимов продолжит карьеру в одном из клубов Континентальной хоккейной лиги.

«Голкипер Иван Налимов возвращается в КХЛ и с особой ответственностью подходит к подготовке к новому сезону. Иван тренируется под руководством магистра педагогических наук Владислава Занковца», – сообщило в «Инстаграме» агентство Шуми Бабаева.

Пост доступен в инстаграм-аккаунте агенства Шуми Бабаева.

В сезоне-2020/2021 вратарь выступал в КХЛ за рижское «Динамо», сыграв 14 матчей, выиграв два из них, имея процент отражённых бросков 87,7% и коэффициент надёжности 3,58. Затем он перешёл в клуб АХЛ – «Рокфорд» – фарм-клуб «Чикаго Блэкхоукс». Он принял участие в пяти матчах, отражая 88,5% бросков, а также пропуская в среднем 3,43 шайбы.

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