Чирелли: не стоит рассчитывать, что в следующий раз при такой игре мы победим

Нападающий «Тампы» Энтони Чирелли рассказал об игре звена команды, в котором играют Блейк Коулман, Янни Гурд и Барклай Гудроу, а также о ходе финальной серии с «Монреалем» (2-0).
«Звено Коулмана действует как по учебнику: активно прессингует, оказывает силовое давление, создаёт моменты. В общем, играет в правильный хоккей. Ребята по-настоящему заряжают всех нас своей энергией, неслучайно они чаще всего выходят на стартовое вбрасывание.
Нам не стоит рассчитывать, что в следующий раз при такой игре результат снова будет в нашу пользу. «Монреаль» — очень быстрая и неуступчивая команда, с отличной защитой и мощной силовой игрой. Если мы не будем соответствовать, нас определённо ждут проблемы. Думаю, нам предстоит серьёзный видеоразбор второй игры. В Монреале нужно предстать другой командой.
Две победы ещё ничего не гарантируют. Вспоминаю наш прошлогодний опыт — очень важно было отрешиться от счёта в серии и играть следующий матч как последний. Именно с таким настроем мы и должны выйти завтра. Наша работа ещё далеко не закончена», — приводит слова Чирелли официальный сайт НХЛ.
- 1 июля 2021
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