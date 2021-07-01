Дандон стал владельцем 100% акций «Каролины»

Том Дандон стал владельцем 100% акций клуба «Каролина Харрикейнз», сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Совет директоров НХЛ единогласно утвердил совершённую ранее сделку. Дандон выкупил миноритарные пакеты акций у Питера Карманоса и других владельцев. Напомним, американец приобрёл акции «Харрикейнз» в 2018 году.



С момента прихода Дандона «Каролина» один раз вышла в финал конференции в сезоне-2018/2019, уступив «Бостон Брюинз» со счётом 0-4. В сезоне-2019/2020 она также уступила в первом раунде плей-офф «Брюинз» — 1-4. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли «Харрикейнз» дошли до второго раунда, в котором уступили будущему финалисту — «Тампе» (1-4).



Свой единственный Кубок Стэнли клуб выиграл в 2006 году, в финале обыграв «Эдмонтон» — 4-3.