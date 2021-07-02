Экс-одноклубники Ягра выходят в финал Кубка Стэнли на протяжении 41 года

Бывший игрок НХЛ Яромир Ягр имеет интересную статистику, связанную с его одноклубниками.
Как сообщает издание BarDown, хотя бы один из хоккеистов, на каком-либо моменте игравший с чехом за один клуб, неизменно выходит в финал Кубка Стэнли с 1980 года. Первым таким хоккеистом стал Брайан Троттье, выигрывавший трофей четырежды подряд в начале 1980-х с «Айлендерс».
В сезоне-2020/2021 в финал Кубка Стэнли вышел бывший партнёр Ягра по «Нью-Джерси Девилз» — Джон Меррилл, в настоящий момент выступающий за «Монреаль». Отмечается, что за 41 год всего один одноклубник 49-летнего чеха не смог стать чемпионом (в 1986 году).
В настоящий момент Ягр продолжает карьеру в Чехии, выступая за клуб «Кладно», владельцем которого является также он.
Напомним, «Монреаль» в настоящий момент уступает в финальной серии Кубка Стэнли «Тампе» со счётом 0-2. Третья игра состоится в субботу, 3 июля. Начало — в 3:00 мск.
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