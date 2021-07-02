Болельщица «Тампы» нарисовала портрет Василевского за 50 часов

Болельщица «Тампа-Бэй Лайтнинг» нарисовала портрет российского голкипера Андрея Василевского и поделилась результатом в «Твиттере».
Художница по имени Ребекка сообщила, что на создание работы, нарисованной цветными карандашами, ушло в общей сумме 50 часов.
«ВАУ», — ответил в комментариях официальный твиттер-аккаунт «Лайтнинг».
В текущем сезоне Василевский провёл 42 матча регулярного чемпионата, одержав 31 победу, имея процент отражённых бросков 92,5%, а также коэффициент надёжности 2,21. В плей-офф голкипер принял участие в 20 играх, одержал 14 побед, отразил 93,9% бросков, пропуская в среднем 1,89 шайбу за матч.
Напомним, в финале Кубка Стэнли «Тампа» встречается с «Монреалем». Счёт в серии — 2-0 в пользу «Лайтнинг». Третья игра состоится завтра, 3 июля. Начало — в 3:00 мск.
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