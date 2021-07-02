Судзуки: мы не хотим, чтобы серия ускользнула от нас. Знаем, что поставлено на карту

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки поделился мнением о ходе серии финала Кубка Стэнли с «Тампой» (0-2), а также о том, что клубу не разрешили пускать более 3500 болельщиков на трибуны.
«Я знаю, что болельщики хотели быть на арене, но такова сейчас ситуация в мире, в котором мы живём. Нам нравится играть на глазах фанатов. Мы чувствуем энергию с улицы, и в «Белл-центре» нам было очень весело играть. Мы знаем, что 3500 человек будут гнать нас вперёд на арене, а остальные будут поддерживать нас за её пределами.
Безусловно, мы не хотим, чтобы серия ускользнула от нас. Мы должны выиграть свои домашние матчи. Сейчас мы проведём у себя дома две игры. У нас есть хорошая возможность вернуть серию при счёте 2-2. Мы знаем, что поставлено на карту, и мы будем готовы продолжить борьбу», — приводит слова Судзуки официальный сайт НХЛ.
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