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Генменеджер «Тампы»: карьера Прайса достойна Зала славы

Генменеджер «Тампы»: карьера Прайса достойна Зала славы
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Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа поделился мнением о голкипере «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайсе.

«Его карьера достойна Зала славы. Я знаю, что все в этой организации наблюдают за Кэри. В «Монреале» видят его стремление к совершенству, как усердно он работает в межсезонье. Они видят, насколько он привержен тому, чтобы быть лучшим, и как это им движет, как он работает на тренировках и как он играет. И по всем этим причинам я уверен, что все, кто причастен к «Монреалю», считают его лучшим вратарём в мире», — приводит слова БрисБуа официальный сайт НХЛ.

Напомним, счёт в финальной серии Кубка Стэнли между «Монреалем» и «Тампой» — 0-2. Третья игра пройдёт завтра, 3 июля. Начало — в 3:00 мск.

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