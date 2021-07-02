Макдэвид: хотелось бы видеть более последовательные судейские решения

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал судейство в плей-офф Кубка Стэнли.
«У судей очень тяжёлая работа. Игры проходят очень быстро. Конечно, им бывает трудно увидеть какие-то моменты. Несмотря на это, хотелось бы видеть немного более последовательные решения. Игроки очень рассчитывают на понятность и логичность в принятии. Все хотят постоянства во всём.
В других видах спорта удаётся выдерживать линию как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф», — сказал Макдэвид.
Макдэвид провёл 56 игр в чемпионате-2020/2021 и набрал 105 (33+72) очков при показателе полезности «+21». В плей-офф канадский нападающий сыграл в четырёх играх, забросив одну шайбу и отдав три голевых паса.
В регулярном чемпионате на Макдэвиде судьи зафиксировали 29 фолов — 21-е место в лиге. В первом раунде плей-офф, в серии с «Виннипегом» (0-4), на форварде не было зафиксировано ни одного нарушения.
Напомним, Макдэвид выиграл «Харт Мемориал Трофи», который вручается хоккеисту, внёсшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.
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