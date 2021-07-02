Николишин: Кучеров непредсказуем, словно сам не знает, что сделает в следующее мгновение

Чемпион мира Андрей Николишин поделился мнением об игре нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.
«Самое главное — это игра самого Никиты и его отношение к делу. Но многое зависит и от команды. Кучеров со своим талантом голеадора прямо идеально вписывается в систему «Тампы», в хоккей, который демонстрирует этот клуб. Быстрота принятия решений на льду плюс высочайшее исполнительское мастерство Кучерова — как раз то, что нужно для нынешней модели игры «Лайтнинг». Отсюда и такая высокая результативность. Это тот случай, когда система игры опирается на оптимальный подбор хоккеистов.
Никита силён на льду именно своей разносторонностью. Он настолько непредсказуем, словно и сам не знает, что сделает в следующее мгновение. Может и забить, и отдать. Пашка Дацюк в свои лучшие годы такой же был», — цитирует Николишина «Матч ТВ».
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