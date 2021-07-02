Байрон: конечный результат не всегда соответствует игре, «Монреаль» был лучше во 2-м матче

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Пол Байрон прокомментировал ход второй встречи финала Кубка Стэнли с «Тампой» (1:3, 0-2), а также поделился ожиданиями от следующей игры.
«У нас было много шансов, была упорная игра. Мы допустили несколько ошибок и не смогли забросить шайбу в сетку ворот. Нам нужно оставить этот матч позади и как следует подготовиться к следующему. Иногда конечный результат не соответствует игре, во второй игре мы выглядели лучше. Но, чтобы победить такую команду, как «Лайтнинг», от каждого из нас требуется ещё больше. Если в следующем матче парни смогут внести ещё больший вклад, то мы окажемся в хорошем положении», — приводит слова Байрона официальный сайт НХЛ.
Третий матч между «Тампой» и «Монреалем» состоится в субботу, 3 июля. Начало — в 3:00 мск.
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