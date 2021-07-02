Кессел может быть обменян из «Аризоны». Клуб думает над вариантами выплаты кэпхита

Нападающий «Аризоны Койотс» Фил Кессел получил $ 5 миллионов в качестве бонусов, сообщает в «Твиттере» журналист Дэвид Паньотта. Помимо этого, ему также должны выплатить $ 1 млн за сезон-2020/2021.
Его действующий кэпхит составляет $ 6,8 млн в год (полный — 8 миллионов, но 1,2 миллиона выплат приходится на «Торонто»). Сообщается, что Кессел готов к обмену. Вопрос состоит в возможности «Аризоны» выплачивать 50% нынешнего кэпхита, в случае чего другие команды получат более выгодные условия для осуществления перехода. Журналист также добавил, что нападающим интересуются различные клубы НХЛ.
В прошедшем сезоне Кессел провёл 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 43 (20+23) результативных балла при показателе полезности «-17» и 12 минутах штрафа. 33-летний форвард выступает за «Аризону» с 2019 года.
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