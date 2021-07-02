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Ассистент генменеджера «Авангарда»: Мирошниченко никуда не едет, только за Кубком Гагарина

Ассистент генменеджера «Авангарда»: Мирошниченко никуда не едет, только за Кубком Гагарина
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Ассистент генерального менеджера «Авангарда» Игорь Еронко поделился мнением о том, что нападающего системы клуба Ивана Мирошниченко выбрали на импорт-драфте Канадской хоккейной лиги (CHL), на котором клубы выбирают иностранных игроков.

«Мирошниченко никуда не едет, разве что за Кубком Гагарина», – написал Еронко в «Твиттере».

Напомним, 17-летний нападающий был выбран под 43-м номером командой «Акади-Батхёрст» из юниорской лиги Квебека. Также в первой десятке был задрафтован один российский хоккеист — защитник Кирилл Кудрявцев из системы «Локомотива». Ещё один россиянин — Матвей Мичков — был выбран под 112-м номером командой «Шарлоттаун».

В сезоне-2020/2021 Мирошниченко провёл 20 матчей за «Омских Ястребов» в МХЛ, набрав 15 (5+10) очков при полезности "+5". Также он сыграл семь матчей на юниорском чемпионате мира в составе сборной России, набрав 8 (6+2) результативных баллов.

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