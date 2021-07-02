Василевский сделал 42 сейва во 2-й игре финала. Это 2-й результат за карьеру в плей-офф
Поделиться
Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский сделал 42 сейва во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3:1, 2-0).
Данный показатель стал вторым для вратаря в плей-офф НХЛ по количеству отражённых бросков. Рекорд — 44 сейва 18 мая 2016 года в третьей игре финала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (4:2).
В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Василевский провёл 42 встречи, в которых одержал 31 победу, отражая 92,5% бросков и проведя пять игр на ноль, коэффициент надёжности — 2,21. В плей-офф голкипер сыграл в 20 матчах, выиграл 14 из них, отражая 93,9% бросков и пропуская 1,89 шайбы в среднем за игру.
Третья игра финала между «Тампой» и «Монреалем» состоится завтра, 3 июля. Начало — в 3:00 мск.
Новость по темеБолельщица «Тампы» нарисовала портрет Василевского за 50 часов
Комментарии
- 2 июля 2021
-
15:36
-
15:12
-
14:35
-
13:56
-
13:31
-
12:39
-
12:15
-
11:49
-
11:25
-
10:59
-
10:38
-
10:11
-
09:47
-
09:19
-
09:07
-
08:49
-
08:26
-
01:41
- 1 июля 2021
-
23:54
-
23:29
-
22:59
-
22:38
-
22:28
-
22:13
-
21:58
-
21:32
-
21:05
-
20:49
-
20:31
-
20:08
-
19:29
-
19:18
-
18:53
-
18:34
-
18:06
Партнерский контент