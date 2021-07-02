Василевский сделал 42 сейва во 2-й игре финала. Это 2-й результат за карьеру в плей-офф

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский сделал 42 сейва во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3:1, 2-0).



Данный показатель стал вторым для вратаря в плей-офф НХЛ по количеству отражённых бросков. Рекорд — 44 сейва 18 мая 2016 года в третьей игре финала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (4:2).



В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Василевский провёл 42 встречи, в которых одержал 31 победу, отражая 92,5% бросков и проведя пять игр на ноль, коэффициент надёжности — 2,21. В плей-офф голкипер сыграл в 20 матчах, выиграл 14 из них, отражая 93,9% бросков и пропуская 1,89 шайбы в среднем за игру.



Третья игра финала между «Тампой» и «Монреалем» состоится завтра, 3 июля. Начало — в 3:00 мск.

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