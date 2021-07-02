Вудкрофт: одна из главных задач «Динамо» — развитие качеств молодых игроков

Главный тренер минского «Динамо» и команды Беларуси Крэйг Вудкрофт поделился мнением о новых игроках клуба, а также о назначении на пост тренера сборной.
«Сейчас рад вернуться в Минск, хорошо отдохнул во время отпуска. Это новый вызов для меня. Предстоит много работы, готов засучить рукава и приступить к трудовым будням.
Наши подписания? Я уже поговорил с Беком и Бенгтссоном. Могу сказать, что эти хоккеисты очень рады и мотивированы играть в Минске. Это будет отличным дополнением в команду. Вижу их на ведущих ролях. Благодаря этим игрокам можно выстраивать и образовывать костяк, вокруг которого будет строиться команда этого сезона. Эти парни добились уже многого в своей карьере, наши фанаты должны быть рады этому подписанию. Они играют в тот хоккей, который мы проповедуем и хотим видеть. В том числе они помогут в развитии молодым белорусским парням, которые прибыли к нам в этому году.
Развитие всевозможных качеств молодых игроков — это одна из основных задач, стоящих перед нашей командой. Последние три подписанных игрока мне показали, что они готовы бороться за основной состав уже прямо сейчас. Эти парни продолжат расти и развиваться в рамках нашего клуба и организации. Как я вижу, у этих игроков есть правильный подход к работе, они готовы бороться. Также они готовы составить качественную конкуренцию остальному коллективу. Мы хотим и дальше продвигать философию в команде, то есть подбирать игроков, которые голодны до побед, готовых сражаться на каждом сантиметре льда.
Было очень неожиданно получить предложение возглавить сборную Беларуси. Моя семья была очень рада за меня, все друзья и мои бывшие коллеги. Думаю, это правильное решение в данный момент времени. Как уже говорил ранее, я очень признателен и для меня это большая честь. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы команда добилась лучших результатов и справилась с поставленными задачами.
Проводить два подготовительных сбора вместе будет нелегко, но уверен, что мы справимся. В любом случае пересечения в подготовке будут. Очень важно, чтобы был хороший результат. Должно быть понятно, что всё это мы делаем не зря», — приводит слова Вудкрофта официальный сайт «Динамо».
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