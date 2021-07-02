«Авангард» выпустил ролик, посвящённый чемпионству, с голосом Дэдпула

«Авангард» на своей официальной странице в YouTube представил ролик, посвящённый чемпионству. Его озвучкой занимался Пётр Гланц — российский голос антигероя Дэдпула.
Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале «Авангарда».
Напомним, по итогам шести матчей «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова взял верх, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0), а четвёртую — в шестом (1:0). Единственную шайбу в последней встрече забросил Сергей Толчинский за 32 секунды до конца первого периода. После передачи Оливера Каски Толчинский бросил в касание от синей линии.
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