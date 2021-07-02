Сергачёв прокомментировал отказ властей Квебека увеличить вместимость «Белл-центра»

Защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал отказ органов здравоохранения Квебека на запрос «Монреаль Канадиенс» увеличить количество болельщиков на третью встречу финала Кубка Стэнли.
«У них отличные болельщики, «Белл-центр» всегда громкий. И неважно, сколько там будет болельщиков. В прошлом финале Кубка мы играли без болельщиков, так что такая обстановка нам в целом привычна. Хотя да, будет непривычно, потому что мы уже снова адаптировались к игре с болельщиками», — приводит слова Сергачёва официальный сайт НХЛ на русском языке.
Ранее органы здравоохранения Квебека отклонили запрос «Монреаля» об увеличении вместимости «Белл-центра» до 10 500 болельщиков на финальные матчи Кубка Стэнли.
«Канадиенс» просили увеличить допустимую вместимость для третьей и четвёртой встреч серии с «Лайтнинг» с 3500 болельщиков.
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