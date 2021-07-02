Купер — о запрете увеличения болельщиков в Монреале: хотя бы что-то лучше, чем ничего

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал отказ органов здравоохранения Квебека на запрос «Монреаль Канадиенс» увеличить количество болельщиков на третью встречу финала Кубка Стэнли.

«Жаль, что на трибунах будет всего 3500 человек. Но хотя бы что-то лучше, чем совсем ничего. И намного лучше играть на глазах болельщиков, это совершенно точно», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Ранее органы здравоохранения Квебека отклонили запрос «Монреаля» об увеличении вместимости «Белл-центра» до 10 500 болельщиков на финальные матчи Кубка Стэнли.



«Канадиенс» просили увеличить допустимую вместимость для третьей и четвёртой встреч серии с «Лайтнинг» с 3500 болельщиков.