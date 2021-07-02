«Ак Барс» заключил пробное соглашение с нападающим Германом Шапоревым, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
20-летний хоккеист пройдёт просмотр в казанском клубе.
В прошлом сезоне Шапорев выступал за «Витязь» и «Куньлунь Ред Стар». Всего нападающий принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил три шайбы.
Напомним, ранее защитник Дмитрий Юдин продлил соглашение с «Ак Барсом». Контракт хоккеиста с казанцами рассчитан на два года. Юдин выступает за «Ак Барс» с сентября 2018 года. В сезоне-2020/2021 Дмитрий Юдин стал вторым бомбардиром-защитником команды в регулярном чемпионате.
По итогам регулярного чемпионата казанцы заняли первое место в таблице Восточной конференции и вышли в плей-офф. В полуфинале Кубка Гагарина «Ак Барс» уступил будущему победителю турнира — омскому «Авангарду» — в семи встречах.
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