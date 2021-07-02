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Форвард «Тампы» Киллорн пропустит третий матч финала с «Монреалем» из-за травмы

Форвард «Тампы» Киллорн пропустит третий матч финала с «Монреалем» из-за травмы
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Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн пропустит третий матч финала Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (1-0), отмечает североамериканский журналист Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».

После первого матча финала Кубка Стэнли с «Монреалем» (5:1) главный тренер «молний» Купер сказал, что Киллорн не смог продолжить матч. В первой встрече Киллорн заблокировал бросок защитника Джеффа Петри, после чего повредил голеностоп.

Напомним, в первом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:1 и повела в серии плей-офф — 1-0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Чернак, Янни Гурд, Никита Кучеров (2) и Стивен Стэмкос. Вторая встреча также осталась за «молниями» — 3:1.

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