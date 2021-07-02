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Мэр Риги: не планирую поездки в Россию. Получаю поддержку от свободолюбивых людей из неё

Мэр Риги: не планирую поездки в Россию. Получаю поддержку от свободолюбивых людей из неё
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Мэр Риги Мартиньш Стакис на своей странице в «Твиттере» отреагировал на решение России запретить ему въезд в страну.

«Я получаю десятки тысяч посланий поддержки от свободолюбивых людей как в Беларуси, так и в России. И я поддерживаю их! Может, поэтому меня и объявили нежелательным человеком в России.

Мне и в Риге есть чем заняться, и я не планирую поездки в Россию», — говорится в сообщении.

Во время ЧМ-2021 власти Риги убрали флаги России и Беларуси, которые находились в центре города на площади. Там были размещены флаги всех стран-участниц чемпионата мира.

Вместо государственного флага Беларуси на площади был размещён оппозиционный бело-красно-белый флаг, а российский был заменён на флаг Олимпийского комитета России.

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