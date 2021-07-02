Николишин: Капризов не совсем подходит под параметры новичка. Кирилл — олимпийский чемпион

Чемпион мира Андрей Николишин прокомментировал победу форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в голосовании за приз лучшему новичку сезона НХЛ.



«Вот тут я соглашусь с теми, кто считает, что Капризов не совсем подходит под параметры новичка. Ничуть не умаляю достоинства Кирилла — он провёл очень хороший сезон. Но изначально этот приз действительно предназначался ребятам, которые пришли в НХЛ из молодёжного хоккея и сразу себя хорошо зарекомендовали.



Капризов уже олимпийский чемпион, у него совершенно другой статус. Однако в правилах это не прописано. Так что наш форвард завоевал «Колдер Трофи» абсолютно законно. И если за океаном кто-то этим недоволен, то надо претензии предъявлять лиге, а не Кириллу. Тут ситуация в том, что НХЛ себя оградила от всех остальных лиг. Она не учитывает выступление игроков в чемпионатах других стран.



А вот если бы было иначе, 19-летние Штюцле и Робертсон получили бы реальный шанс завоевать приз лучшего новичка. Конкурировать же с Капризовым они, конечно, не могут. Ведь это уже матёрый, сложившийся игрок, не уступающий им талантом», — приводит слова Николишина «Матч ТВ».

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