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Алтыбармакян: в «Чикаго» моим сезоном в АХЛ довольны. Постоянно общаюсь с руководством

Алтыбармакян: в «Чикаго» моим сезоном в АХЛ довольны. Постоянно общаюсь с руководством
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Нападающий системы «Чикаго Блэхкоукс» Андрей Алтыбармакян ответил на вопросы о прошедшем сезоне в АХЛ.

«Каким получился прошедший сезон? Очень необычным — думаю, как и для всех. Отыграли — забыли, пошли дальше. Дай бог, чтобы в новом сезоне был нормальный чемпионат с болельщиками.

Как АХЛ по сравнению с российским хоккеем? Не хочу сравнивать, это совершенно другая лига. Мне понравилось там играть: хороший хоккей, жёсткий, контактный.

Доволен ли своим выступлением? В целом да. Думаю, для первого сезона я выступил нормально. Для меня было главным понять, как там играют.

Понравилось ли жить в США? Думал, мне там будет намного сложнее ориентироваться. Но на самом деле всё получилось здорово. Зима была приятная, летом тоже хорошо — погода чем-то похожа на питерскую.

В общем, чувствовал себя комфортно и быстро ко всему привык. Ребята тоже помогали — подсказали, что и где.

Общался ли с руководством «Чикаго»? Постоянно разговариваю с руководством. Всех карт раскрывать не буду — могу только сказать, что я должен хорошо работать, удачно провести тренировочный лагерь — и всё будет нормально. Моим сезоном в АХЛ они остались довольны», — приводит слова Алтыбармакяна «Рейтинг букмекеров».

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