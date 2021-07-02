Алтыбармакян: в «Чикаго» моим сезоном в АХЛ довольны. Постоянно общаюсь с руководством

Нападающий системы «Чикаго Блэхкоукс» Андрей Алтыбармакян ответил на вопросы о прошедшем сезоне в АХЛ.
«Каким получился прошедший сезон? Очень необычным — думаю, как и для всех. Отыграли — забыли, пошли дальше. Дай бог, чтобы в новом сезоне был нормальный чемпионат с болельщиками.
Как АХЛ по сравнению с российским хоккеем? Не хочу сравнивать, это совершенно другая лига. Мне понравилось там играть: хороший хоккей, жёсткий, контактный.
Доволен ли своим выступлением? В целом да. Думаю, для первого сезона я выступил нормально. Для меня было главным понять, как там играют.
Понравилось ли жить в США? Думал, мне там будет намного сложнее ориентироваться. Но на самом деле всё получилось здорово. Зима была приятная, летом тоже хорошо — погода чем-то похожа на питерскую.
В общем, чувствовал себя комфортно и быстро ко всему привык. Ребята тоже помогали — подсказали, что и где.
Общался ли с руководством «Чикаго»? Постоянно разговариваю с руководством. Всех карт раскрывать не буду — могу только сказать, что я должен хорошо работать, удачно провести тренировочный лагерь — и всё будет нормально. Моим сезоном в АХЛ они остались довольны», — приводит слова Алтыбармакяна «Рейтинг букмекеров».
- 2 июля 2021
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