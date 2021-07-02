Игрок из Казахстана потерял сознание на тренировке во время бега в 40-градусную жару

В Петропавловске, когда температура воздуха днём составляла 38 градусов, хоккеисты «Кулагера» проходили на улице тест Купера, во время которого игрок команды Алексей Грищенко потерял сознание, сообщает Шайба.kz.
Защитник Алексей Грищенко выступает в петропавловском клубе пятый сезон подряд. 30-летний хоккеист является воспитанником Усть-Каменогорска.
Почти год назад на предсезонных сборах в орском «Южном Урале» произошла трагедия. Во время кросса в сильную жару хоккеист Павел Крутий почувствовал себя плохо, потерял сознание и вскоре умер.
Это не первый подобный случай. Летом 2014 года игрок ангарского «Ермака» Артём Соколов во время кросса в жаркую погоду почувствовал недомогание и скончался в результате теплового удара.
Недавно главным тренером «Кулагера» был назначен латвийский специалист Александр Белявский.
- 2 июля 2021
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