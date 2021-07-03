«Миннесота» подписала 8-летний контракт с Эрикссоном Эк на $ 42 млн

Пресс-служба клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» на официальном сайте объявила о продлении контракта с 24-летним шведским центральным нападающим Йоэлем Эрикссоном Эк.

С игроком заключен новый длительный контракт сроком на 8 лет на общую сумму в $ 42 млн ($ 5,25 млн в год).

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021 шведский хоккеист провёл 56 матчей, в которых набрал 30 (19+11) очков при показателе полезности «+16». В плей-офф на его счету две заброшенные шайбы и одна голевая передача в семи играх.

Согласно прошлому 2-летнему соглашению с «Миннесотой» Эрикссон зарабатывал $ 1,49 млн в год.

Всего в НХЛ он провёл пять сезонов – все в составе «Миннесоты». Он успел провести 266 игр, в которых отметился 96 (43+53) результативными действиями.