«Миннесота» подписала 8-летний контракт с Эрикссоном Эк на $ 42 млн
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Пресс-служба клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» на официальном сайте объявила о продлении контракта с 24-летним шведским центральным нападающим Йоэлем Эрикссоном Эк.
С игроком заключен новый длительный контракт сроком на 8 лет на общую сумму в $ 42 млн ($ 5,25 млн в год).
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021 шведский хоккеист провёл 56 матчей, в которых набрал 30 (19+11) очков при показателе полезности «+16». В плей-офф на его счету две заброшенные шайбы и одна голевая передача в семи играх.
Согласно прошлому 2-летнему соглашению с «Миннесотой» Эрикссон зарабатывал $ 1,49 млн в год.
Всего в НХЛ он провёл пять сезонов – все в составе «Миннесоты». Он успел провести 266 игр, в которых отметился 96 (43+53) результативными действиями.
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