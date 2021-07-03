«Тампа» забросила две шайбы в ворота «Монреаля» уже к четвёртой минуте встречи

В эти минуты в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» проходит третья игра серии финала Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Идёт первый период, в счёте ведут хозяева – 2:0. В серии впереди хоккеисты «молний» — 2-0.

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте встречи – отличился чешский защитник «Тампы» Ян Рутта с передач Ондржея Палата и Виктора Хедмана. К четвёртой минуте заброшенной шайбой отметиться удалось уже и самому Виктору Хедману, а ему ассистировали российский нападающий Никита Кучеров и Энтони Чирелли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео гола Рутты можно в «твиттере» «Тампы».

Таким образом, Кучеров набрал 31-е (7+24) очко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, он проводит 21-ю игру.

Напомним, что первые два матча серии прошли в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершились победами «Лайтнинг» со счётом 5:1 и 3:1.