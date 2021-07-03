Кучеров отметился заброшенной шайбой в матче с «Монреалем» и набрал 32-е очко в плей-офф

В эти минуты в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» проходит третья игра серии финала Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Идёт первый период, в счёте ведут гости – 4:1. В серии впереди хоккеисты «молний» — 2-0.

На второй минуте второго периода отличиться удалось и российскому нападающему «Тампы» Никите Кучерову. После успешной передачи из глубины под чужую синюю линию от словацкого защитника «Лайтнинг» Эрика Чернака двум форвардам «Тампы» — Ондржею Палату и Никите Кучерову удалось разыграть шайбу при выходе два в одного, а гол на свой счёт записал российский нападающий.

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Таким образом, Кучеров набрал 32-е (8+24) очко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, он проводит 21-ю игру.