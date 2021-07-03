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«Тампа» обыграла «Монреаль» в финале Кубка Стэнли и повела в серии 3-0, у Кучерова 1+1

«Тампа» обыграла «Монреаль» в финале Кубка Стэнли и повела в серии 3-0, у Кучерова 1+1
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В третьем матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:3 и повела в серии плей-офф – 3-0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ян Рутта, Виктор Хедман, Никита Кучеров, Тайлер Джонсон (2) и Блейк Коулман. Кучеров за 16.49 на площадке кроме заброшенной шайбы сделал голевую передачу, шесть раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Голкипер Андрей Василевский совершил 32 сейва из 35 бросков. Защитник Михаил Сергачёв за 20.45 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «-1».

За «Монреаль» голы забили Филип Дано, Ник Судзуки и Кори Перри.

Ранее в серии «Лайтнинг» побеждали со счётом 5:1 и 3:1. Шестой матч финальной серии пройдёт 6 июля.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 3-й матч
03 июля 2021, суббота. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Рутта (Палат, Хедман) – 01:52' (5x5)   0:2 Хедман (Кучеров, Чирелли) – 03:27' (5x4)   1:2 Дано (Уэбер) – 11:16' (5x5)   1:3 Кучеров (Палат, Чернак) – 21:40' (5x5)   1:4 Джонсон (Жозеф, Савар) – 23:33' (5x5)   2:4 Судзуки (Питри, Кофилд) – 38:04' (5x5)   2:5 Джонсон – 55:19' (5x5)   3:5 Перри (Галлахер, Шьяро) – 55:58' (6x5)   3:6 Коулман (Гудроу) – 56:48' (en)
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