«Тампа» обыграла «Монреаль» в финале Кубка Стэнли и повела в серии 3-0, у Кучерова 1+1

В третьем матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:3 и повела в серии плей-офф – 3-0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ян Рутта, Виктор Хедман, Никита Кучеров, Тайлер Джонсон (2) и Блейк Коулман. Кучеров за 16.49 на площадке кроме заброшенной шайбы сделал голевую передачу, шесть раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Голкипер Андрей Василевский совершил 32 сейва из 35 бросков. Защитник Михаил Сергачёв за 20.45 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «-1».

За «Монреаль» голы забили Филип Дано, Ник Судзуки и Кори Перри.

Ранее в серии «Лайтнинг» побеждали со счётом 5:1 и 3:1. Шестой матч финальной серии пройдёт 6 июля.