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Последний раз счёт 4-0 в финале Кубка Стэнли был зафиксирован в 1998 году

Последний раз счёт 4-0 в финале Кубка Стэнли был зафиксирован в 1998 году
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В третьем матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:3 и повела в серии плей-офф – 3-0.

Ранее в серии «Лайтнинг» побеждали со счётом 5:1 и 3:1. Шестой матч серии пройдёт 6 июля. Уже во вторник подопечные Джона Купера могут оформить чемпионский дубль в НХЛ. Действующему чемпиону остаётся сделать последний шаг до оформления чемпионского дубля.

При этом последний раз 4-0 в финале Кубка Стэнли случились в 1998 году, когда «Детройт Ред Уингз» разгромил «Вашингтон Кэпиталз». Любопытно, что 23 года назад «красные крылья» также оформили чемпионский дубль. Теперь их достижение может повторить «Тампа». Для этого «молниям» необходимо добить «Канадиенс» в следующей встрече.

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