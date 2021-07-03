В третьем матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:3 и повела в серии плей-офф – 3-0.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ян Рутта, Виктор Хедман, Никита Кучеров, Тайлер Джонсон (2) и Блейк Коулман. Кучеров за 16.49 на площадке кроме заброшенной шайбы сделал голевую передачу, шесть раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

Кучеров вышел на шестое место в НХЛ по очкам в плей-офф среди действующих игроков лиги. В его активе стало 127 очков в 111 матчах, благодаря чему он повторил результат нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Патрика Марло (127 баллов в 195 встречах).



Первое место в этой номинации занимает капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — 191 очко в 174 матчах. Среди россиян лидирует его одноклубник Евгений Малкин (174 балла в 170 матчах), далее располагается капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 135 очков в 141 матче.