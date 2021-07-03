Тайлер Джонсон догнал Стивена Стэмкоса по голам за «Тампу» в плей-офф НХЛ
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В третьем матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:3 и повела в серии плей-офф – 3-0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ян Рутта, Виктор Хедман, Никита Кучеров, Тайлер Джонсон (2) и Блейк Коулман. Для Тайлера вторая заброшенная шайба в матче стала 32-й за карьеру в плей-офф НХЛ, что является шестым результатом в истории клуба. Джонсон повторил достижение капитана команды Стивена Стэмкоса.
Рекорд принадлежит российскому форварду Никите Кучерову (44), а второе место занимает чешский нападающий Ондржей Палат (37). На третье место в этом плей-офф вышел нападающий Брейден Пойнт (36), а на четвёртое поднялся Алекс Киллорн (34), топ-5 замыкает Мартин Сан-Луи (33).
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