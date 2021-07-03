Ник Судзуки превзошёл достижение Остона Мэттьюса и Евгения Малкина в плей-офф НХЛ

В третьем матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:3 и повела в серии плей-офф – 3-0.
Автором одной из шайб в составе «Монреаля» стал нападающий Ник Судзуки. 21-летний форвард забросил 11-ю шайбу в 30 матчах за карьеру в плей-офф НХЛ. Судзуки превзошёл достижение Остона Мэттьюса и Евгения Малкина в розыгрышах Кубка Стэнли, которые смогли забить по 10 голов в матчах Кубка Стэнли до достижения 22-летнего возраста.
Первое место среди действующих игроков лиги по голам в плей-офф в возрасте до 22 лет занимает Сидни Кросби (24 шайбы в 49 матчах), на второй строчке располагается Патрик Кейн (19 в 38), топ-3 замыкает Джордан Стаал (16 в 60). Судзуки вышел на четвёртое место в этой возрастной категории среди действующих игроков лиги, повторив результат Кучерова, который забил 11 голов в 28 матчах до достижения 22 лет. Стоит заметить, что 22 года Судзуки исполняется 10 августа.
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