Никита Кучеров признан второй звездой третьего матча финала Кубка Стэнли 2021 года

В третьем матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:3 и повела в серии плей-офф – 3-0.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ян Рутта, Виктор Хедман, Никита Кучеров, Тайлер Джонсон (2) и Блейк Коулман. Кучеров за 16.49 на площадке кроме заброшенной шайбы сделал голевую передачу, шесть раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков третьего матча финала. Первой звездой матча стал оформивший дубль Джонсон. Второй звездой признан российский форвард Кучеров, набравший 2 (1+1) очка в этой встрече. Замкнул тройку лучших защитник Хедман, также набравший 2 (1+1) очка.