Кучеров вошёл в топ-50 бомбардиров за всю историю розыгрышей Кубка Стэнли

В третьем матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:3 и повела в серии плей-офф – 3-0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ян Рутта, Виктор Хедман, Никита Кучеров, Тайлер Джонсон (2) и Блейк Коулман. Кучеров за 16.49 на площадке кроме заброшенной шайбы сделал голевую передачу, шесть раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».
Теперь на счету россиянина стало 127 (44+83) очков в 111 матчах плей-офф за карьеру, благодаря чему он вошёл в топ-50 бомбардиров за всю историю розыгрышей Кубка Стэнли. По этому показателю Никита делит 48-51 места в истории лиги с Патриком Марло, Иваном Курнуайе и Люком Робитайлом. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 382 очка в 208 матчах.
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