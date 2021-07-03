Василевский – 1-й вратарь из Европы, выигравший восемь матчей в финалах Кубка Стэнли

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский одержал победу в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (6:3, 3-0).
Она стала для россиянина 8-й в рамках финальных серий плей-офф. Одну победу он одержал в 2015 году с «Чикаго Блэкхоукс» (после выхода на замену во втором матче серии) и ещё четыре — в прошлом году в серии с «Даллас Старз».
Как отмечает Quant Hockey, Василевский стал первым вратарём из Европы, одержавшим восемь побед в финальных сериях плей-офф. Ранее Василевский установил новый рекорд, превзойдя достижение Доминика Гашека (6).
Всего в истории лиги Андрей — 27-й вратарь, одержавший не менее семи побед в рамках финальных серий.
Рекордом владеет Жак Плант (25 побед), на втором месте Кен Драйден (24), на третьем – Тюрк Брода (21), на четвёртом – Терри Савчук (19), на пятом – Патрик Руа (18).
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