Игрок «Тампы» Рутта — автор 1-го гола в июле в истории НХЛ. Теперь закрыты все 12 месяцев

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ян Рутта открыл счёт в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (6:3, 3-0).

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Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», 30-летний чех вошёл в историю НХЛ, забив первый июльский гол в официальном матче лиги (считая регулярный чемпионат и плей-офф).



Теперь голы забивались в каждом из 12 календарных месяцев. В прошлом году первый августовский гол забил защитник «Каролины Харрикейнз» Джейккоб Славин.

Месяцы с октября по апрель были распечатаны до 1942 года. В мае первым отличился Жан Беливо (1965 год), в июне — Яромир Ягр (1992), в сентябре — Майк Каммаллери (2007).