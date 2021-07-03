Герин: главная задача «Миннесоты» — подписать Капризова и Фиалу. Они уже стали лидерами

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин прокомментировал переподписание контракта с 24-летним шведским центральным нападающим Йоэлем Эрикссоном Эк.

«Наша главная задача — подписать Кирилла Капризова, Эрикссона Эка и Кевина Фиалу. Мы хотим, чтобы эти ребята задержались здесь надолго. Они составляют фундамент команды. Это заметно по тому, как мы играем. Они ещё молоды. Нравится это им или нет, но уже стали лидерами и очень много делают для нас во всех отношениях», — приводит слова Герина официальный сайт НХЛ на русском языке.

Ранее The Athletic сообщал, что нападающему Кевину Фиале, являющемуся свободным агентом, «Миннесота» хочет дать заработную плату в размере $ 5-6 млн в год. Отметим, что после заключения сделки с Эрикссоном Эком у «Миннесоты» под потолком зарплат остаётся чуть менее $ 17 млн.