Официальный «твиттер» Кубка Стэнли — о счёте 3-0 в финале: во вторник я буду в здании

В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:3 и повела в серии плей-офф — 3-0.

Официальный «твиттер» Кубка Стэнли отреагировал на это событие, намекнув на то, что серия может завершиться в четырёх матчах.

«Я буду в здании во вторник», — говорится в сообщении.

Следующая, четвёртая, встреча состоится в ночь с понедельника на вторник, 6 июля.

Напомним, в третьем матче финальной серии в составе победителей заброшенными шайбами отметились Ян Рутта, Виктор Хедман, Никита Кучеров, Тайлер Джонсон (2) и Блейк Коулман. За «Монреаль» голы забили Филлип Дано, Ник Судзуки и Кори Перри.

Ранее в серии «Лайтнинг» побеждали со счётом 5:1 и 3:1.