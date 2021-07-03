Уэбер — о счёте 3:6: вылезать из глубокой ямы с таким соперником, как «Тампа», непросто

Капитан «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер поделился мнением о третьем финальном матче Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:6, 0-3).
«У нас получился очень плохой старт. Мы с самого начала оказались в глубокой яме, вылезать из которой, да ещё в матче с таким соперником, ужасно непросто. Нам нужно играть лучше. Если честно, я даже не могу вам назвать пропущенный гол, который стал для нас критическим, когда уже стало понятно, что ничего спасти нельзя. Мы сражались, пытаясь отыграться. Но не получилось», — приводит слова Уэбера официальный сайт НХЛ на русском языке.
В третьем матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:3 и повела в серии плей-офф — 3-0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ян Рутта, Виктор Хедман, Никита Кучеров, Тайлер Джонсон (2) и Блейк Коулман. За «Монреаль» голы забили Филлип Дано, Ник Судзуки и Кори Перри.
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