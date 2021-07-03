Джонсон: прошлогодняя победа в Кубке Стэнли заставила «Тампу» хотеть выиграть ещё сильнее

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон поделился мнением о третьем финальном матче Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (6:3, 3-0).
«Прошлогодняя победа была классной, так что мне очень хочется сделать это снова. Неизвестно, сколько таких шансов выпадет, и близость цели заставляет очень остро это почувствовать. Прошлогодняя победа заставила нас хотеть победить ещё сильнее, и сейчас все мы чувствуем себя схожим образом. Но нам ещё многое предстоит сделать. Надо победить ещё один раз. Четвёртая победа — самая трудная, так что нам надо провести матч на очень высоком уровне», — приводит слова Джонсона официальный сайт НХЛ на русском языке.
В третьем матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:3 и повела в серии плей-офф — 3-0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ян Рутта, Виктор Хедман, Никита Кучеров, Тайлер Джонсон (2) и Блейк Коулман. За «Монреаль» голы забили Филлип Дано, Ник Судзуки и Кори Перри.
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