Михаил Григоренко вернулся в ЦСКА из «Коламбуса»

ЦСКА подписал контракт с форвардом Михаилом Григоренко, сообщается на официальном сайте армейцев.

Соглашение заключено до 2024 года.

В минувшем сезоне нападающий выступал в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс». Российский форвард принял участие в 32 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач.



За ЦСКА Григоренко провёл три сезона и сыграл 192 матча, в которых набрал 152 (69+83) очка. Вместе с армейцами в 2019 году российский нападающий завоевал Кубок Гагарина.

Напомним, в финальной серии Кубка Гагарина победу по итогам шести матчей одержал «Авангард», обыгравший ЦСКА. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова взял верх, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0), а четвёртую — в шестом (1:0).