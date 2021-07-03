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Нападающий «Монреаля»: нас недооценивали весь год. Никто в «Канадиенс» сейчас не сдаётся

Нападающий «Монреаля»: нас недооценивали весь год. Никто в «Канадиенс» сейчас не сдаётся
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Филлип Дано поделился мнением о третьем финальном матче Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:6, 0-3).

«Нас недооценивали весь год. Перед нами хорошая команда. Они извлекают выгоду из наших ошибок. Нам нужно быть осторожными. Мы должны стараться каждый матч, каждую смену. Нам нужно засучить рукава. Мы не сдавались, когда проигрывали 3-1 в серии с «Торонто». Я могу гарантировать, что никто из нас сейчас не сдаётся», — приводит слова Дано официальный сайт „Хабс“.

В третьем матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:3 и повела в серии плей-офф — 3-0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ян Рутта, Виктор Хедман, Никита Кучеров, Тайлер Джонсон (2) и Блейк Коулман. За «Монреаль» голы забили Филлип Дано, Ник Судзуки и Кори Перри.

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