Кучеров: у Джонсона был адский матч. Он из тех игроков, которые любят играть под давлением

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился мнением о выступлении форварда «молний» Тайлера Джонсона в третьем финальном матче Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (6:3, 3-0).

«Он хорошо играл для нас, и сегодня у него был адский матч. Два важнейших гола для «Тампы». Он из тех игроков, которые любят играть под давлением. Он очень важен для нас», — приводит слова Кучерова официальный сайт «Лайтнинг».

В третьем матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:3 и повела в серии плей-офф — 3-0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ян Рутта, Виктор Хедман, Никита Кучеров, Тайлер Джонсон (2) и Блейк Коулман. За «Монреаль» голы забили Филлип Дано, Ник Судзуки и Кори Перри.