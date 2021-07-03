«Тампа», ведя 3-0 в финале Кубка Стэнли, не уступала в счёте. Это 4-й раз с 1967 года
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В третьем матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:3 и повела в серии плей-офф — 3-0.
В трех матчах финала «Лайтнинг» ни разу не уступали «Канадиенс» в счёте.
Как отмечает NHL Network в «инстаграме», это 4-й такой случай после расширения НХЛ в 1967 году.
Ранее это дважды удавалось «Монреалю» (в 1969 году с «Сент-Луис Блюз» и в 1977 году с «Бостон Брюинз», обе серии завершились со счётом 4-0) и один раз «Лос-Анджелес Кингз» (в 2012 году с «Нью-Джерси Дэвилз», итог серии — 4-2).
Напомним, в составе победителей заброшенными шайбами отметились Ян Рутта, Виктор Хедман, Никита Кучеров, Тайлер Джонсон (2) и Блейк Коулман. За «Монреаль» голы забили Филлип Дано, Ник Судзуки и Кори Перри.
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