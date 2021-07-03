«Тампа» одержала 69 побед в плей-офф с 2015 года. Это на 27 больше, чем у преследователей

В третьем матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:3 и повела в серии плей-офф — 3-0.

Как сообщает в «Твиттере» журналист Джеймс Миртл, эта победа стала 69-й для «молний» с 2015 года. Это на 27 больше, чем у ближайшего конкурента.

Таким образом, «Тампа» одерживает в среднем 9,9 побед в плей-офф за сезон.

Напомним, в составе победителей заброшенными шайбами отметились Ян Рутта, Виктор Хедман, Никита Кучеров, Тайлер Джонсон (2) и Блейк Коулман. За «Монреаль» голы забили Филлип Дано, Ник Судзуки и Кори Перри. Голкипер Андрей Василевский совершил 32 сейва при 35 бросках. Защитник Михаил Сергачёв за 20.45 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил "-1".