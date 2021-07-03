Форвард Эрикссон Эк прокомментировал продление контракта с «Миннесотой»

Шведский центральный нападающий Йоэль Эрикссон Эк прокомментировал продление контракта с «Миннесотой Уайлд».
«Конечно, я хочу остаться здесь. Думаю, всем понятно, что мне здесь очень нравится. В этой команде я провёл уже почти четыре с половиной года, и всё было просто замечательно. Потрясающие болельщики, великолепный город, отличная команда. Мне нравится. У нас замечательный состав. Я действительно считаю, что мы можем победить. У меня было такое ощущение перед каждой встречей. Мы получили отличный опыт и будем только прибавлять.
В этом году я сделал большой шаг вперёд. Мне кажется, я стал лучше. Это помогает почувствовать уверенность в себе. Начиная с прошлого сезона, ощущал себя всё увереннее. Мне казалось, что я больше времени провожу на площадке и начинаю верить в себя чуть сильнее. Я хорошо поработал перед нынешним сезоном, что помогло мне провести его на максимуме", — приводит слова Эрикссона Эка официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 3 июля 2021
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