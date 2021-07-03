Вице-президент КХЛ Каменский награждён орденом Александра Невского

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию Валерий Каменский награждён орденом Александра Невского. Об этом сообщает соответствующий указ президента России, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.



Олимпийский чемпион-1988 и трёхкратный чемпион мира Каменский награжден «за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу».



Помимо работы в КХЛ, Каменский занимает должность вице-президента московского «Спартака».

По итогам прошлого регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» занял 8-е место в Западной конференции и попал в плей-офф. Кроме того, московская команда заняла 16-е место в сводной таблице КХЛ. В 60 встречах регулярного чемпионата «Спартак» одержал 28 побед. Всего команда набрала 63 очка. В плей-офф «Спартак» в четырёх матчах проиграл серию ЦСКА (0-4).