«Миша, ты дома!» ЦСКА прокомментировал возвращение Григоренко

ЦСКА на официальной странице в «Твиттере» поприветствовал форварда Михаила Григоренко, подписавшего контракт с армейцами.
«Миша, ты дома!» — говорится в сообщении.
Соглашение заключено до 2024 года.
В минувшем сезоне нападающий выступал в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс». Российский форвард принял участие в 32 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач.
За ЦСКА Григоренко провёл три сезона и сыграл 192 матча, в которых набрал 152 (69+83) очка. Вместе с армейцами в 2019 году российский нападающий завоевал Кубок Гагарина.
Напомним, в финальной серии Кубка Гагарина победу по итогам шести матчей одержал «Авангард», обыгравший ЦСКА. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова взял верх, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0), а четвёртую — в шестом (1:0).
- 3 июля 2021
-
15:55
-
15:30
-
15:12
-
14:53
-
14:31
-
14:18
-
13:57
-
13:35
-
13:16
-
12:58
-
12:38
-
12:22
-
11:57
-
11:34
-
11:11
-
10:51
-
10:24
-
10:00
-
09:58
-
09:48
-
09:25
-
09:14
-
08:55
-
08:36
-
06:45
-
06:40
-
06:34
-
06:26
-
06:18
-
06:13
-
06:08
-
06:04
-
06:01
-
04:32
-
03:42