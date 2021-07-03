«Барыс» продлил контракт с Максимом Мусоровым
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Хоккейный клуб «Барыс» продлил контракт с нападающим Максимом Мусоровым, сообщает официальный сайт казахстанского клуба. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на два года.
В прошедшем сезоне Мусоров выступал за три команды системы: в Континентальной хоккейной лиге за «Барыс» сыграл в 59 матчах регулярного чемпионата и набрал в них три очка: забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. В плей-офф на счету форварда шесть встреч.
В чемпионате Казахстана игрок принял участие в одном матче за «Номад» из Нур-Султана, где отдал одну результативную передачу.
В Молодёжной хоккейной лиге хоккеист играл за «Снежных Барсов». На счету форварда три очка в трёх играх: два гола и передача.
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