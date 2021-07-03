Новый контракт Свечникова — приоритетная цель для «Каролины»

Продление контракта с российским форвардом Андреем Свечниковым — приоритетная цель для «Каролины Харрикейнз», сообщает The Fourth Period. Нападающий станет ограниченным свободным агентом 28 июля, когда истечёт его трёхлетний контракт начального уровня.



Однако на данный момент стороны ещё не обсуждали продление контракта. Последний раз 21-летний Свечников вёл переговоры с «Харрикейнз» до начала сезона-2020/2021, но с тех пор никаких продвижений не было. Это скоро изменится, поскольку ожидается, что переговоры возобновятся в ближайшем будущем.

В текущем сезоне НХЛ Свечников провёл 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 42 очка: забросил 15 шайб и отдал 27 результативных передач. В плей-офф на счету хоккеиста 11 матчей и восемь (2+6) баллов.